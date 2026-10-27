Cortado al tráfico de vehículo la carretera de Espino de la Orbada a La Orbada

La carretera que une Espino de la Orbada con La Orbada permanecerá cortada al tráfico de vehículos durante los días 27 y 28 de octubre de 2026. Un cierre que ha comunicado la Diputación de Salamanca, a través del Área de Fomento y Carreteras, para reforzar el firme de la carretera.

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Este cierre afecta especialmente a la intersección de la DSA-692 de acceso a Villanueva de los Pavones y el inicio de la travesía de Espino de la Orbada.

De cara a minimizar el impacto entre los vecinos de las localidades, la institución recomienda hacer uso de los itinerarios alternativos establecidos en el mapa adjunto a la comunicación.

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