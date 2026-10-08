Cortada la carretera que une Espino de la Orbada y La Orbada entre el 13 y 16 de octubre

La Diputación de Salamanca, a través del Área de Fomento y Carreteras, ha comunicado que la carretera DSA-690 permanecerá cerrada al tráfico de vehículos entre los días 13 y 16 de octubre de 2026.
El cierre afectará al tramo comprendido entre la intersección con la carretera DSA-692 de acceso a Villanueva de los Pavones y el inicio de la travesía de Espino de la Orbada, acometiendo así obras en la propia calzada.
Con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación y facilitar el desplazamiento de los conductores durante las jornadas de trabajo, la institución recomienda hacer uso de los itinerarios alternativos establecidos en el mapa que se ha adjuntado.
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