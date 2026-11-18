La Vellés se suma un año más a una de las iniciativas solidarias más longevas del país. Se trata de la recogida solidaria de legumbres que arranca en el municipio y a la que cada vez se suman más y más vecinos, tanto del propio municipio como de los alrededores e incluso la provincia.

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Con el fiel objetivo de que nadie pase hambre en Navidad, tanto las empresas del pueblo como las familias, inician una campaña que cumple 23 años y de la que, como es lógico, se enorgullecen los habitantes.

Así pues, desde ahora y hasta la noche de Reyes, los vellesinos aportarán su solidaridad en forma de legumbres, con el objetivo de alcanzar el récord batido el pasado año, en que se recogieron 2.300 kilos de solidaridad. Una vez finalizada la campaña, los alimentos se entregarán en distintos puntos de la provincia que demandan ayuda y de quienes no solemos acordarnos después de las fiestas. Del mismo modo, han animado a salmantinos y salmantinas a sumarse a esta campaña.