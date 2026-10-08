Nueva multa de 30.000 euros para otra residencia de Colisée en Salamanca

La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León ha vuelto a multar a otra residencia de Colisée. En esta ocasión han vuelto a ser otros 30.000 euros por “el incumplimiento de las obligaciones relativas a la elaboración y aplicación de los planes de atención individualizada o la vulneración grave de los derechos de los usuarios en relación con su intimidad y trato digno”, según dicta en un comunicado del Boletín Oficial de Castilla y León.

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En este caso la infracción ha sido muy grave, al igual que en la otra vez, tal y como adelantó Salamanca24horas, donde se ha vuelto a realizar una sanción similar. En la anterior ocasión, fue la situada junto a la ribera del Tormes, en Colisée La Vega, y en esta ha sido en la situada en Villares de la Reina, junto al Estadio Helmántico.

De este modo, la Junta de Castilla y León ha expuesto que se impone “a la Saleta Care, S.L., entidad titular del centro residencial Colisee Sauvia, ubicado en Carretera Zamora n.º 7, Villares de la Reina (Salamanca), como responsable de la comisión de la infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 117.d) de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, una sanción consistente en multa pecuniaria por importe de treinta mil un euros (30.001,00€)”.

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