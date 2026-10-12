Villamayor acometerá obras en su frontón y permanecerá cerrado hasta la finalización de la reforma

El Ayuntamiento de Villamayor destina 48.053,94 euros a reparar las zonas deterioradas y renovar el acabado de toda la superficie de juego, de este modo, el consistorio ha informado del cierre temporal de la pista de frontón municipal, situada junto a las piscinas, con motivo de las obras de rehabilitación de su pavimento, por un plazo, según se ha previsto, de dos meses si las condiciones meteorológicas no lo condicionan.

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De este modo, se responde a la demanda de los usuarios del lugar de cara a mejorar la instalación deportiva. Asimismo, el Ayuntamiento ha querido empezar estas obras en otoño por no interferir en las actividades que se realizan en el lugar durante la época estival.

La intervención contempla la sustitución de aproximadamente 297 metros cuadrados de pavimento, correspondientes a la zona que presenta hundimientos, fisuras y desniveles. Eso sí, se conservará la solera del resto de la pista, que, según la memoria técnica municipal, se encuentra en buen estado y no requiere su demolición. Por otro lado, en la zona afectada se retirará el pavimento deteriorado, se saneará y se compactará el terreno y se incorporará una base de zahorra sobre la que se ejecutará una nueva solera de hormigón de unos 15 centímetros de espesor. Estos trabajos permitirán corregir los desniveles y mejorar la estabilidad del firme.

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Desde el propio consistorio también han indicado que “aunque la sustitución de la solera se limita a la parte dañada, la renovación del acabado abarcará toda la pista, con una superficie aproximada de 996 metros cuadrados”, por lo que el pavimento se preparará mediante lijado y limpieza, aplicando una imprimación de adherencia y un revestimiento texturizado a base de resinas acrílicas, rematado con una capa de sellado de resinas acrílicas y pigmentos.