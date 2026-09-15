Destinan 2,1 millones de euros para innovación en tecnología agrícola y economía sostenible en La Vellés

El Gobierno de España ha realizado una aportación económica de 9,1 millones de euros a cuatro proyectos públicos de la región, entre los que, además de la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos y el Ayuntamiento de Palencia, se encuentra el municipio de La Armuña de La Vallés.

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Los proyectos que se han presentado se introducen dentro de la RedCyTI, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, donde se fomenta el impulso de la economía inteligente, en este caso en un ámbito tan tradicional como es el campo.

Entre los ejemplos que han expuesto y que se podrían crear están espacios de prueba o sandboxes para el sector de la movilidad y transporte; creación de laboratorios urbanos de innovación, o la dotación de las infraestructuras necesarias para la prueba y desarrollo de tecnologías de aplicación a sectores como la agricultura, la pesca, la ganadería o la energía

Entre los aspectos que se han valorado de cara a recibir esta ayuda están aquellos que tengan un impacto económico local y sostenible, potenciando el empleo y el emprendimiento local de la zona.

Todas las actuaciones tendrán que sostenerse en seis pilares básicos: Living (asociada a la calidad de vida), People (participación ciudadana), Environment (sostenibilidad), Mobility (movilidad), Economy (desarrollo económico) y Governance (gobernanza de la ciudad o territorio).

Este plan nacional ha realizado desde 2015 un total de cinco convocatorias, siendo beneficiarias de las mismas 59 iniciativas repartidas por todo el territorio nacional, entre las que se encuentran 25 ciudades, 24 destinos turísticos, 7 edificios y 3 islas, y a la que se ha sumado el municipio de La Vellés.