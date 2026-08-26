La Vellés modifica varias actividades de sus fiestas por el tiempo

La Vellés ha introducido varios cambios en la programación de sus fiestas patronales de 2026 debido a las previsiones meteorológicas. Las modificaciones afectan a algunas de las actividades previstas para este miércoles, jueves y domingo, aunque el programa festivo mantiene el grueso de sus propuestas.

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Este miércoles 26 de agosto estaba previsto el juego tematizado Prison Track, a las 18:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. Finalmente, la actividad se mantiene, pero cambia de ubicación y se celebrará en la pista cubierta del frontón.

Por su parte, The Color Fest no se celebrará este miércoles. La actividad se traslada al viernes a las 13:00 horas, manteniendo como escenario la calle de la Iglesia.