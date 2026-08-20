Todo listo para disfrutar de las fiestas de La Velles, este es el programa completo

La localidad de La Vellés celebrará del 24 al 30 de agosto sus festejos patronales en honor a San Juan Bautista 2026 con un completo programa de actividades dirigidas a todos los públicos. El Ayuntamiento ha preparado un programa “pensado para todas las edades y en las que hemos querido combinar nuestras tradiciones con nuevas propuestas. Creemos que es un programa para salir a la calle y, sencillamente, disfrutar juntos de nuestro pueblo”, asegura el alcalde, Javier Marcos.

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La programación arrancará el lunes 24 con una exhibición de tiro con arco en el Salón Polivalente a las 18:00 horas. El martes 25 se ofrecerán talleres creativos en el Centro Cultural a las 10:00, la inauguración de las representaciones "Pirograbados" de Eliseo Santos en la Biblioteca a las 13:00 y un karting ecológico en la Calle Mayor a las 18:00 horas. El miércoles 26 continuará la diversión con el juego tematizado "Prision Truck" en la Plaza del Ayuntamiento a las 18:00, seguido de música, zumba con "The Color Fest" y fiesta de la espuma a las 19:30 en la Calle Iglesia.

Las actividades infantiles y juveniles tomarán fuerza el jueves 27 con atracciones acuáticas y un megatobogán a las 18:30. Ya por la noche, a las 22:00 horas, tendrá lugar el pregón de inicio de fiestas, el reparto de pañoletas y un pasacalles disfrazados amenizado por la Charanga Queloques Band con premios al mejor disfraz. La jornada concluirá a las 00:30 con la Orquesta Princesa en la Plaza Alcalde Carlos Lobato.

El fin de semana concentrará los actos principales. El viernes 28 incluirá un parque hinchable infantil, toro mecánico y paseo en tren desde las 11:00, fiesta de la espuma a las 13:30, concurso infantil de disfraces a las 17:30 y correpeñas con la Charanga Queloques Band a las 19:30. A las 22:00 se celebrará el concurso Gran Prix y suelta de vaquillas en la Plaza de Toros La Serrada, cerrando la velada la Orquesta Génesis y DJ Sergio.

GALERÍA | Procesión de San Juan Bautista en La Velles

El sábado 29 acogerá los actos religiosos con la misa y procesión desde las 12:30 en la Iglesia Parroquial, seguida de una gran paella popular en el Frontón Municipal a las 14:30. Por la tarde, habrá un pasacalles con temática de viaje en el tiempo a las 18:00 y concurso de postres a las 20:00 en el Centro Cultural. La música nocturna correrá a cargo de la Orquesta Jaguar y DJ Jhonatan.

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El domingo 30 finalizarán las fiestas comenzando con chocolatada a las 08:00, el IX Campeonato Nacional Open de Clubes de Tiro con Arco a las 10:00, misa a las 12:30 y la tradicional carrera de cintas en la Calle Mayor a las 13:30. A las 18:00 se celebrará un gran festival taurino sin picadores con la participación de Manuel Diosleguarde, Ismael Martín, Jarocho y Raquel Martín en La Serrada, y el broche de oro lo pondrá la Orquesta Kronos a medianoche en la Plaza Alcalde Carlos Lobato.