Cabrerizos mejorará la red de caminos municipales

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha iniciado la mejora en la red de caminos municipales nivelando diferentes puntos. Para ello, el objetivo principal de la intervención es garantizar la seguridad vial y facilitar el tránsito diario tanto de vecinos, como agricultores y todo tipo de vehículos.

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En total, los trabajos abarcan 20 kilómetros, centrándose en los caminos Valdepega, Santiaguillo, Ladronero, Castellanos, Puente Sierro, Carbonera y el de los huertos urbanos.

Para este tipo de trabajos se está empleando una motoniveladora, que permite afilar el firme con precisión, eliminar irregularidades, limpiar las cunetas y compactar la superficie, asegurando así una mayor durabilidad frente al desgaste diario.

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