Cabrerizos acoge el XXX concurso de canarios reuniendo a más de 300 ejemplares

La localidad salmantina de Cabrerizos acogerá del 17 al 21 de noviembre la XXX edición del Concurso de Canaricultura organizado por la Asociación Ornitológica Charra, convirtiéndo al municipio en el gran punto de encuentro nacional de criadores, aficionados y público interesado en la ornitología.

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En la cita estarán presentes unos 40 criadores, con un total de entre 300 y 400 ejemplares que estarán en el lugar. Además, el concurso tendrá diferentes modalidades entre las que están el color o la postura, valorando algunos aspectos como la coloración (el lipocromo), la talla y la forma, el plumaje y la actitud del ave.

Por otro lado, entre las variedades habrá algunos blancos, amarillos, rojos marfil, españolitos, silvestres, mixtos y moñas alemanas. Cada ejemplar recibirá una puntuación individual, a partir de la cual se elaborará la clasificación final y se determinarán los premios.

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Cartel Del Xxx Concurso Canicultura De Cabrerizos

De este modo, se celebra la trigésima edición para así combinar la cría responsable, el conocimiento de las distintas variedades y el intercambio entre aficionados. Los galardones reconocerán a los tres mejores ejemplares, así como a los mejores equipos, al mejor criador y al mejor pájaro del concurso. El programa comenzará el viernes 13 de noviembre con la recepción de los ejemplares participantes. Al día siguiente, sábado 14, tendrá lugar el enjuiciamiento, previo a la apertura de la exposición al público.

La muestra podrá visitarse del martes 17 al sábado 21 de noviembre, en horario de mañana, de 10:15 a 13:15 horas, y de tarde, de 17:00 a 20:00 horas. La clausura está prevista para el sábado 21 a las 17:00 horas, por lo que la visita de esa última jornada finalizará a esa hora. Todo, además, en el Centro Cultural de Cabrerizos.