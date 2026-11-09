Comienzan las obras de reforma en el consultorio médico de Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa ha comenzado las obras de remodelación del área de atención al público del consultorio médico de la localidad con el fin de ofrecer un entorno más cómodo al personal sanitario y los pacientes y salvar las limitaciones de espacio que hay en la actualidad.

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El alcalde, Pedro Samuel Martín, junto al concejal de obras, Ángel Jerónimo Manso, y la concejala de sanidad, Noemí Fernández, han visitado el avance de los trabajos destacando la necesidad de esta intervención para modernizar unas infraestructuras esenciales para el día a día del municipio.

Hasta el momento, el centro no disponía de un puesto fijo y delimitado para la recepción de los usuarios, lo que obligaba a dos trabajadoras a compartir un mismo espacio sin la distribución adecuada. Con esta intervención, el espacio se ampliará de manera significativa para permitir que ambas profesionales desarrollen sus funciones simultáneamente en condiciones óptimas.

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El proyecto técnico contempla la ampliación integral de las mesas de trabajo y una redistribución del área para garantizar una mayor comodidad. Asimismo, se sustituirá la puerta principal de acceso por una completamente nueva, eliminando las barreras actuales y garantizando una entrada mucho más fluida y accesible para todas las personas que acuden diariamente al consultorio.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 3.000 euros y se ha establecido un plazo de ejecución ágil de 10 días, con el fin de minimizar el impacto en la actividad diaria del centro y restablecer la normalidad en la atención a la mayor brevedad posible.