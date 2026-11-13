'La Villa Navideña' de Santa Marta invita en INTUR a descubrir la riqueza natural del municipio

INTUR se ha convertido en la mañana de este viernes en el mejor escaparate para dar a conocer una propuesta llena de magia, luces y fantasía. 'Santa Marta Villa Navideña' transformará la localidad en un gran espacio lleno de creatividad donde la 'Isla de la Navidad' creará un entorno natural único.

Publicidad Publicidad

La localidad ha presentado en INTUR una nueva edición de su proyecto turístico navideño que alcanza su sexta edición y que ha logrado en estos años consolidarse como una propuesta original y única en la provincia. El 4 de diciembre tendrá lugar el esperado encendido y hasta el 6 de enero, vecinos y visitantes disfrutarán de los muchos rincones decorados con artesanías, espacios con iluminación especial, creatividad y naturaleza, además de una completa programación cultural.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha destacado durante la presentación que este proyecto "lo hemos ido construyendo durante años, que tiene personalidad propia y que representa una manera diferente de entender y disfrutar la Navidad". Una propuesta diferente, algo auténtico hecho en Santa Marta "con nuestras propias manos y con la participación de nuestros vecinos”. De hecho, durante meses el taller de escaparatismo trabaja en el diseño, elaboración, moldeado, escultura y pintura manual de cientos de elementos decorativos de gran formato que posteriormente ocupan las calles y plazas del municipio.

Publicidad Publicidad

Una decoración llena de casitas de navidad, cascanueces, gnomos, la casa de Papá Noel, buzones, animales de todo tipo y numerosas figuras que cada año decoran las calles de la localidad.

La decoración en la Isla del Soto es uno de los grandes atractivos de esta iniciativa. La ’Isla de la Navidad’, se transforma en un enclave espectacular gracia a una iluminación original y única en un espacio natural durante la noche.

Cada día, de 18:00 a 22:00 horas, la Isla del Soto abrirá sus puertas para recibir a los visitantes a través de un imponente arco luminoso que da paso a túneles de luz, instalaciones artísticas y diferentes escenarios diseñados para realzar la belleza del paisaje fluvial. La edición de este año incorporará nuevos elementos y ampliará la decoración del espacio tras la buena acogida de la pasada Navidad. Bolas navideñas gigantes, flores que cobran vida al llegar la noche, estrellas luminosas y nuevas instalaciones decorativas llenarán de color el recorrido. También se reforzará la ambientación de los accesos a través de las tres pasarelas, ampliando la experiencia desde la propia entrada al espacio natural.

Publicidad Publicidad

Dentro de este recorrido se encuentra también la ‘Isla del Soto Encantada’, un espacio de figuras y escenarios fantásticos elaborados artesanalmente por la Asociación de Cerámica de Santa Marta, que incorporará nuevas piezas para sorprender a los visitantes y, especialmente, al público infantil.

David Mingo Presenta En Intur La Navidad De Santa M Arta(1)

La programación Se desarrollará una programación cultural y de ocio que se extenderá durante todo el periodo navideño, con actividades dirigidas a diferentes públicos y una especial atención a las familias y a los más pequeños, como el Correfoc, el 5 de diciembre, el pasacalle itinerante ‘Luz de Navidad’, el 19 de diciembre, protagonizado por figurantes iluminados que recorrerán este espacio, y un espectáculo de fuegos artificiales sobre las aguas del río Tormes el 5 de enero, después de la tradicional Cabalgata de Reyes. La carpa instalada junto a la Plaza de España acogerá todos los fines de semana espectáculos infantiles. El nacimiento tradicional, que se instalará como cada año en el hall del Ayuntamiento, será otro de los espacios destacados. Para facilitar la visita se ha elaborado un mapa y un folleto desplegable que recoge doce puntos de interés distribuidos a lo largo del eje comercial del municipio.