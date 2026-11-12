El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha dado por finalizadas las obras de adecuación y mejora de la calle Sur, en la trasera del consultorio médico. Con la conclusión de esta nueva fase, ejecutada en el plazo previsto de un mes y con una inversión municipal de 39.737,71 euros (IVA incluido), el Consistorio completa la reforma integral de esta vía.

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El objetivo principal de esta intervención ha sido culminar la eliminación de barreras arquitectónicas y solventar de forma definitiva el agrietamiento y deterioro que presentaba el pavimento. Al tratarse de un entorno anexo al centro de salud local, la actuación resultaba prioritaria para que todos los vecinos, y de manera especial las personas mayores o con movilidad reducida, puedan desplazarse ahora por la zona con total tranquilidad, comodidad y seguridad.

Los trabajos han consistido en la demolición de la antigua calzada para ejecutar una nueva plataforma regularizada con las pendientes adecuadas que evitan la acumulación de agua de lluvia, rematada con un acabado de baldosa hidráulica y adoquín prefabricado.

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Asimismo, aprovechando la apertura de la calzada, se ha renovado el subsuelo sustituyendo la antigua red de abastecimiento por una nueva tubería de polietileno de 50 mm. También se han reemplazado las acometidas domiciliarias dañadas y se han nivelado las tapas de pozos, arquetas y sumideros para adaptarlas con precisión a la nueva rasante.

Estas labores se suman a las mejoras de seguridad ejecutadas de forma previa al inicio de esta fase, consistentes en la instalación de una barandilla de acero inoxidable en el encuentro de las calles Sur y Laguna para proteger la zona peatonal, y un pasamanos destinado a facilitar el apoyo y el tránsito de los viandantes.