Salamanca, la ciudad más visitada de Castilla y León busca ahora el mercado portugués para que sean nuestros vecinos lusos quienes apuesten por visitar la ciudad. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido el encargado de presentar la nueva estrategia de turismo para captar a los visitantes portugueses. “Salamanca cada vez recibe más turistas internacionales, destacando los portugueses”, ha reconocido Carbayo que ha cifrado un incremento de turistas en un 128 por ciento en los últimos diez años.

Publicidad Publicidad

Con estos datos, el alcalde ha anunciado que con la campaña “Salamanca Linda” busca atraer nuevos visitantes y que estos aumenten su estancia en la capital. La campaña, que comenzará este domingo, tendrá una duración de 91 días. Para su difusión, ha presentado una planificación con ocho soportes digitales: dos pantallas de gran formato en Lisboa, en el entorno del aeropuerto y en Parque das Nações, y seis soportes a pie de calle en la zona histórica y turística de Oporto. Asimismo, ha señalado el refuerzo publicitario en Instagram y Facebook dirigido al público portugués que hasta el momento acumula casi medio millón de impresiones y un alcance de casi 300.000 cuentas. Sobre los contenidos, ha presentado dos líneas visuales: una dedicada al ambiente navideño y otra a las escapadas durante el resto del año, con el patrimonio monumental y la Plaza Mayor como reclamos. Ha señalado una previsión de 10,97 millones de impactos potenciales y un alcance estimado de 1,57 millones de personas, según la planificación publicitaria.

Alfonso Fernández Mañueco, Carlos García Carbayo Y David Mingo En Intur

Publicidad Publicidad

El alcalde también ha adelantado parte de la programación navideña. “Estamos avanzando en la dirección adecuada” ha asegurado Carbayo que afirmó que “en 2023, nuestra Navidad recibió 466.000, el año siguiente 1,7 millones y el año pasado llegamos a los 2 millones”. Con estos datos, Salamanca busca entrar entre los principales destinos navideños de Europa.

“Nuestro objetivo es que Salamanca encuentre su lugar entre los grandes destinos navideños de Europa, nos han distinguido como mejor mercado de Navidad de España”, ha asegurado. Una propuesta para una Navidad única que mantienen también con Ciudad Rodrigo, ofreciendo una oferta conjunta navideña diferente, llena de patrimonio y que sorprende al visitante.

La Navidad en Salamanca se perfila como un atractivo para las familias, con decoración e iluminación especial en espacios emblemáticos como los jardines de Santo Domingo, el Huerto de Calixto y Melibea, el Patio Chico y la plaza de los Bandos. Carbayo también ha señalado la continuidad del árbol de la Plaza Mayor y del mercado navideño de Anaya, junto a nuevas sorpresas.

Publicidad Publicidad

Además, ha presentado propuestas musicales, la visita del cartero real y una Cabalgata de Reyes más espectacular. “Todo pensado para disfrutar en familia”, ha dicho el alcalde, en referencia a una programación dirigida tanto a los salmantinos como a los visitantes. Ha señalado la presentación del programa completo para los próximos días.