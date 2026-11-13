Villamayor presenta una nueva Escuela de Familias para prevenir la violencia y mejorar la convivencia

Villamayor vuelve a apostar por la educación, la prevención y el bienestar de niños y jóvenes con una nueva edición de su Escuela de Familias para el curso 2026-2027, una iniciativa impulsada por la Asociación Virgen de los Remedios en colaboración con el Ayuntamiento y que da continuidad al trabajo desarrollado a través del proyecto europeo Safe City Plan, financiado por Erasmus+

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La nueva programación combina cuatro conferencias dirigidas a padres, madres, familiares, profesionales de la educación y vecinos con talleres específicos para el alumnado de los centros educativos del municipio, con el objetivo de ofrecer herramientas para afrontar los retos de la infancia y la adolescencia, prevenir situaciones de riesgo y fomentar una convivencia basada en el respeto y el bienestar

Las conferencias se celebrarán de 18:00 a 19:30 horas y abordarán algunos de los temas que más preocupan actualmente a las familias, como la educación sexual durante la adolescencia, la salud mental, las adicciones y la influencia de las redes sociales

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El programa arrancará el 10 de diciembre de 2026 en el IESO Tomás Bretón con la charla «La educación sexual en la adolescencia, creciendo valores», impartida por Fernanda Lorenzo, doctora en Urología por la Universidad de Salamanca y jefa de servicio del Hospital de Salamanca

La siguiente cita será el 21 de enero de 2027 en la Casa de la Cultura Antonio Gamoneda, donde Marta Florencia Abril Herrero ofrecerá la conferencia "Salud mental y medio rural, prevención y detección en el aula", centrada en la importancia de identificar posibles dificultades emocionales y actuar desde el entorno educativo

El 18 de febrero, el IESO Tomás Bretón acogerá la intervención de Manuel Muiños Amoedo, director de Proyecto Hombre, que abordará la inclusión social y la prevención y rehabilitación de las adicciones entre los jóvenes, mientras que el ciclo finalizará el 12 de marzo en la Casa de la Cultura Antonio Gamoneda con una conferencia del equipo de la Fundación Fundaneed sobre la influencia y manipulación de las redes sociales

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La programación se completará con talleres dirigidos al alumnado de los centros educativos de Villamayor, que se desarrollarán entre marzo y mayo de 2027 y estarán adaptados a las diferentes etapas escolares

Por un lado, Amaya Merchán impartirá los talleres de alimentación saludable destinados a estudiantes de 5.º de Educación Primaria y 2.º de ESO, unas sesiones que no solo trabajarán los hábitos alimentarios, sino también el pensamiento crítico y la influencia que ejercen las redes sociales sobre los menores

Por otro lado, Juana María Barrado desarrollará los talleres de psicología infantojuvenil para alumnos de 6.º de Primaria y 4.º de ESO, con actividades centradas en la resiliencia y la preparación para el paso al instituto en el caso de los más pequeños, bajo el lema «Pasaporte al instituto, confiados, fuertes y listos», mientras que los estudiantes de Secundaria trabajarán la gestión de las emociones ante la frustración a través de la propuesta «El valor de intentarlo»

Las actividades comenzarán el 9 de marzo en el CEIP Piedra de Villamayor, continuarán los días 13 y 15 de abril en el IESO Tomás Bretón y finalizarán el 18 de mayo en el CEIP Ciudad de los Niños

Otra de las novedades que refuerzan la continuidad del proyecto es la elaboración de una guía resumen de los talleres y conferencias desarrollados durante el curso anterior, que contará con ilustraciones de la artista Violeta Monreal y permitirá trasladar los contenidos trabajados en las sesiones hasta los hogares, ofreciendo a las familias un recurso de consulta para seguir profundizando en estas cuestiones

La publicación se distribuirá a través de los tres centros educativos del municipio y llegará a las familias de un total de 568 alumnos, de los cuales 210 pertenecen al CEIP Piedra de Villamayor, 115 al CEIP Ciudad de los Niños y 243 al IESO Tomás Bretón