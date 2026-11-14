Un Unionistas plagado de bajas juega un duelo directo ante el Coria

Unionistas ha dejado clara sus dos caras desde el inicio de temporada. En casa, el equipo de Javi Medina lleva cuatro triunfos seguidos; fuera, un punto de quince posibles. Y la plantilla charra se conjura para romper de una vez el maleficio fuera del Reina Sofía.

Publicidad Publicidad

Este sábado, a las 18:45 horas, Unionistas visita por primera vez en competición oficial La Isla para enfrentarse al Coria. Los charros están un punto por encima del descenso y el Coria, a solo un punto de salir de los puestos rojos.

La lista de no disponibles de Unionistas asusta: Dani González, Marcelo, Hugo de Bustos, Juanma Lendínez y Álex Gil. Es decir, prácticamente los efectivos justos para completar el centro del campo y la delantera.

Publicidad Publicidad

“Sabemos que tenemos limitación y tratamos de utilizar todo lo que tenemos. En algún partido ha jugado Abde como extremo, incluso Gonzalo ha jugado en algún momento como extremo por la izquierda. Hay que probar nuestras alternativas porque tenemos tres arriba y jugamos con tres”, reconoce el entrenador de Unionistas.