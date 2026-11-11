Javi Medina sube once canteranos para preparar el Coria – Unionistas

Unionistas está en cuadro para preparar el choque ante el Coria. A las bajas ya conocidas de Dani González y Álex Gil y a la pubalgia de Juanma Lendínez, se suman más contratiempos como el de Hugo de Bustos (sustituido en el minuto 21 ante el Zamora) o Carlos de la Nava, que según informó la Cadena Ser de Salamanca no entrenó en la mañana de este miércoles.

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Y Javi Medina se ha subido hasta once jugadores del filial y del juvenil para preparar la semana. A inicios de semana empezaron a entrenar Kai Adachi, Leo López, Isma Hernando y Víctor Díez del filial y Matías Lago, Álvaro Ruiz y Ginés Fernández del juvenil de División de Honor.

A ellos se les han ido uniendo tanto Hugo Martín como Iván Casado y, esta misma tarde, se ha anunciado que también estarán en los entrenamientos tanto Joel Fortes (lateral izquierdo del filial) como Aitor Viñuela (centrocampista del Juvenil A).