Riesgo de tormenta eléctrica durante el Coria – Unionistas

La comunidad autónoma de Extremadura cuenta con alerta roja en varias de sus zonas debido a las borrascas Bruna y Charles. Una situación grave en la zona norte de dicha comunidad, que cuenta con varias localidades con aviso rojo.

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El próximo sábado, Unionistas jugará en Coria un duelo muy importante para la salvación. El encuentro está fijado a las 18:45 horas y durante el sábado se espera una tormenta eléctrica.

Por el momento, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club extremeño ha suspendido los entrenamientos de cantera y tan solo el primer equipo, dirigido por Rai Rosa, se está ejercitando en el nuevo campo de entrenamiento de hierba natural.