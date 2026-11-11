Marcelo se pierde el Coria - Unionistas

El maltrecho centro del campo de Unionistas contará con una nueva baja para el choque ante el Coria. El centrocampista Ale Marcelo no estará disponible para Javi Medina de cara al encuentro del próximo sábado.
El mediocentro vio la quinta amarilla de la temporada ante el Zamora y tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. A dicha baja se suman los lesionados Álex Gil y Juanma Lendínez.
Por lo tanto, Javi Medina solo cuenta con Arnau Casas como pivote y tendrá que decidir entre De la Nava, Alcalde y Gonzalo Pastor para cerrar el trío de centro del campo. A ellos se les suman los canteranos Isma Hernando e Iván Casado, que están entrenando con el primer equipo.