Javi Medina: "Siento la confianza de todo el club"

Javi Medina se mostraba tranquilo tras las críticas recibidas durante la semana, expresaba que no escucha ni lee nada y, sobre todo, valoraba el buen trabajo de sus jugadores en el terreno de juego para derrotar al Zamora.

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Valoración. “Tres puntos muy importantes. Sabemos que cuando venimos a casa, nos volvemos a levantar. Hemos demostrado los dos equipos mucha ansiedad y luego hemos tenido un equipo sacrificado y competitivo. El objetivo era ganar y ofrecerle una victoria a Jesús de Miguel”.

Se jugó más con el corazón. “La sensación que en el frente de ataque no teníamos mucha energía y estaban muy cansados. Nos hemos ido metiendo atrás. El cambio de Hugo nos ha hecho que perdiésemos una bala en la segunda parte. El apoyo de la afición nos ha dado fuerza para guardar el resultado”.

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El cambio de Hugo de Bustos. “No ha sido una lesión como tal o espero que no lo haya sido. Los recursos son limitados arriba”.

¿Cómo ha vivido esta semana con tantas críticas? “No oyendo ninguna. Intento abstraerme. Me importa la opinión de las personas que me conocen y de los jugadores. Siento la confianza de todo el club”.

Ahora, a por la primera victoria fuera de casa. “Eso sí es muy importante. Hemos demostrado la fuerza mental en casa y es fácil con esta afición y ahora tenemos que ir fuera y dar ese paso adelante. Tenemos dos partidos con mucha exigencia fuera de casa ante dos rivales muy duros como el Coria y el Barakaldo”.

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