El accidente mortal de la N-620 se cobra la vida de Curro Sánchez, picador salmantino y mayoral de Pedraza de Yeltes

El accidente mortal registrado este sábado en la carretera N-620, a la altura de La Fuente de San Esteban, se ha cobrado la vida de Curro Sánchez, picador de toros salmantino y mayoral de la ganadería de Pedraza de Yeltes.
Sánchez estaba vinculado al mundo taurino de Salamanca, donde había desarrollado su trayectoria profesional como picador, participando en festejos a las órdenes de distintos novilleros y matadores de toros tanto salmantinos como de otras regiones.
Además de su faceta como picador, desempeñaba las funciones de mayoral en la ganadería de Pedraza de Yeltes, una de las divisas del campo bravo salmantino.
Su fallecimiento ha tenido lugar tras un accidente de tráfico en el que el turismo que conducía colisionó contra el pretil de un puente en el kilómetro 284 de la N-620. Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.