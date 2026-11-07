Una motorista herida tras caerse en el paseo del Rollo

Una motorista, de unos 40 años, ha resultado herida tras sufrir una caía en el paseo del Rollo, a la altura del número 13.

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El suceso ha tenido lugar a las 9:37 horas y, posteriormente, varias llamadas habrían alertado al 112 de lo sucedido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local de Salamanca y del Cuerpo Nacional de Policía, además de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender a la mujer.

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