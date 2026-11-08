Unionistas toma aire y sale de la zona de descenso en Primera RFEF

La victoria de Unionistas ante el Zamora saca a los blanquinegros de la zona de descenso de Primera RFEF. El equipo de Javi Medina toma aire en la tabla y se coloca decimoquinto, con 13 puntos.

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En la quema se encuentran el Zamora (12), Coria (12), Deportivo Fabril (11), Arenas (11) y UD Ourense (8). Precisamente será el Coria el próximo rival de Unionistas y se verán las caras el sábado, a las 18:45 horas, en La Isla.

Por arriba, el Lugo está intratable y ocupa el puesto de ascenso a Segunda División con 28 puntos, cinco más que la UD Logroñés. A partir de ahí, el Pontevedra tiene 18 puntos y el Real Avilés y el Mirandés cierran la zona de playoff con 17 puntos.