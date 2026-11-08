La Feria Ecoraya despide su décima edición con variedad gastronómica, tradición y música de España y Portugal

La décima edición de la Feria Ecoraya ha celebrado este domingo, 8 de noviembre, el punto y final a un gran evento que ha reunido en Salamanca lo mejor de los productos ibéricos y portugueses, poniendo en valor tanto la gastronomía, como la artesanía y las tradiciones de ambos países.

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La actividad ha comenzado a las 11:00 horas de la mañana, momento en el que el recinto ferial abría sus puertas para dar paso a las mejores propuestas tanto para los más mayores de la casa, como para los más pequeños. Desde las 11:30 horas, se ha sucedido los juegos tradicionales de madera que han podido disfrutar multitud de personas.

Como es lógico, la gastronomía tenía un papel fundamental en esta feria, y desde las 12:00 horas se ha podido disfrutar de cortes y degustación de jamón ibérico, además de la actuación de Lemus, músico salmantino que mantiene lo mejor de las tradiciones charras con el fenómeno musical actual.

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A las 17:30 horas, ha tenido lugar una degustación micológica, aunque los instantes previos, los asistentes han podido disfrutar de unos deliciosos huevos con farinato, almendras y el tradicional Magusto portugués.