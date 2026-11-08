La Feria Ecoraya despide su décima edición con variedad gastronómica, tradición y música de España y Portugal

La décima edición de la Feria Ecoraya ha celebrado este domingo, 8 de noviembre, el punto y final a un gran evento que ha reunido en Salamanca lo mejor de los productos ibéricos y portugueses, poniendo en valor tanto la gastronomía, como la artesanía y las tradiciones de ambos países.
La actividad ha comenzado a las 11:00 horas de la mañana, momento en el que el recinto ferial abría sus puertas para dar paso a las mejores propuestas tanto para los más mayores de la casa, como para los más pequeños. Desde las 11:30 horas, se ha sucedido los juegos tradicionales de madera que han podido disfrutar multitud de personas.
Como es lógico, la gastronomía tenía un papel fundamental en esta feria, y desde las 12:00 horas se ha podido disfrutar de cortes y degustación de jamón ibérico, además de la actuación de Lemus, músico salmantino que mantiene lo mejor de las tradiciones charras con el fenómeno musical actual.
A las 17:30 horas, ha tenido lugar una degustación micológica, aunque los instantes previos, los asistentes han podido disfrutar de unos deliciosos huevos con farinato, almendras y el tradicional Magusto portugués.
Ya a las 15:30 horas se ha podido disfrutar en directo de la mano de las concertinas y bombos de Pinhel, mientras que desde las 17:30 horas el fado portugués de Raquel Maria se ha hecho presente en el lugar. Para finalizar, también se ha realizado un sorteo de productos para cerrar una gran jornada en la que la asistencia ha sido espléndida.