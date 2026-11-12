Unionistas, el equipo menos goleado de su grupo en División de Honor

Gran arranque de Unionistas en División de Honor. Después de nueve jornadas, el equipo dirigido por David Gallego marcha cuarto en la clasificación, con 18 puntos de 27 posibles. Actualmente, los charros ocupan puestos de Copa del Rey.

El conjunto blanquinegro es el equipo que menos goles ha encajado de su grupo de División de Honor. Cinco goles recibidos en nueve encuentros disputados indican cuál es la primera piedra sobre la que edifica Gallego.

Víctor Barrio y Matías Lago han alterando su puesto en la portería y han dejado grandes actuaciones bajo palos. Además, se encuentran muy cómodos en un sistema defensivo en el que se alterna la defensa de cuatro con la de tres centrales y en la que destacan Álvaro Ruiz, Pedro López y Óscar, con las ayudas tanto de Iván Casado como de Héctor Ramos en el pivote (este último también ha jugado como central).