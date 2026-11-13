Javi Medina y la complejidad de un fichaje: "No soy el que busca los jugadores en el mercado y es difícil ahora"

Javi Medina busca soluciones a su falta de futbolistas en ataque para lograr el primer triunfo a domicilio en Coria. El entrenador no podrá contar con Hugo de Bustos, Juanma, Álex Gil, Dani y Marcelo y cuenta con los efectivos justos en ataque para formar un once titular.

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Semana de trabajo. “Después de ganar, el equipo crece en confianza. En casa somos muy fuertes. Ahora tenemos que demostrarlo fuera. Hay que transferir lo que hacemos aquí a fuera”.

A por la primera victoria fuera. “La mitad de los partidos se juegan fuera de casa y hay que ser competitivo fuera del Reina Sofía”.

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¿Podrá disputar minutos Carlos de la Nava? “Está perfectamente. Ha entrenado durante toda la semana. Sintió unas molestias y decidimos retirarlo”.

Lesionados. “Tenemos fuera a Hugo, Juanma, Álex Gil, Dani y Marcelo. Entendemos que Hugo estará fuera 21 días. Sabemos que tenemos limitación y tratamos de utilizar todo lo que tenemos. En algún partido ha jugado Abde como extremo, incluso Gonzalo ha jugado en algún momento como extremo por la izquierda. Hay que probar nuestras alternativas porque tenemos tres arriba y jugamos con tres”.

Mercado. “Entendemos que no hemos encontrado esa pieza que nos convence. No soy el que busca los jugadores en el mercado y es difícil ahora porque firmar jugadores ahora no es fácil para buscar el rendimiento inmediato. Me centro en los que tengo”.

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Fortalezas del Coria. “Es un equipo que tiene muchísima personalidad y lo demostró aquí en pretemporada. Puede dominar sin balón y con balón y luego tienen hambre. Mantienen esa identidad del año pasado. A día de hoy pienso que tiene menos puntos de los que merece”.