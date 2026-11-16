El 25N toma las aulas y las calles de Villamayor con una programación abierta a toda la ciudadanía

Con la mirada puesta en el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Villamayor ha diseñado una hoja de ruta que apuesta por la cultura y el encuentro vecinal como motores de cambio. El propósito es claro: sacar la lucha contra la violencia machista del terreno puramente institucional para que los propios vecinos y vecinas sean parte activa de la concienciación social.

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La programación arrancará el 24 de noviembre poniendo el foco tanto en la educación afectiva de los adolescentes como en el tejido social femenino. Mientras el alumnado del IESO Tomás Bretón asiste a diversas sesiones teatrales enfocadas en la prevención.

La jornada central del martes 25 trasladará la reivindicación al espacio público. A partir de las 11:30 horas, el parque de la avenida Diego Velázquez se convertirá en el escenario de una ofrenda floral y la lectura conjunta del manifiesto contra la violencia de género, una cita que contará con la implicación directa de los distintos centros educativos de Villamayor para dar voz a las nuevas generaciones.

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El relevo cultural continuará durante el ecuador de la semana. El miércoles 26 será el turno del público adulto, que podrá asistir a la representación de "¿Por qué?", una propuesta escénica pensada para invitar a la reflexión sobre las múltiples caras del maltrato. Como colofón, el jueves 27 la actividad se desplazará hasta la capital charra para disfrutar de la visita guiada "Con Voz de Mujer".