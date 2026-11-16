Visitas a las catedrales y al Palacio Episcopal junto a un taller creativo: las actividades para los mayores en Carbajosa de la Sagrada

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha presentado este lunes 16 de noviembre las actividades ofertadas para los mayores del municipios que se desarrollarán durante la segunda quincena de este mes.

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Entre las actividades destacada la visita a las catedrales o al Palacio Episcopal de Salamanca. A mayores, se oferta un taller creativo de libros decorados que tendrá dos sesiones.

La concejala de Mayores, Noemí Fernández presente durante la presentación de las actividades ha destacado que "nuestro objetivo es que nuestros mayores se mantengan activos, compartan buenos momentos entre vecinos y disfruten tanto de actividades manuales en el municipio como de nuestro rico patrimonio cultural".

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Las actividades se desarrollarán los viernes 20 y 27 de noviembre y los participantes podrán elegir entre asistir al taller o a la salida cultural de cada jornada.