Detenido por arrancar parte de una oreja a otro hombre durante una pelea en un local de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han arrestado a un varón por arrancar parte de la oreja de otro en una pelea en un local de ocio nocturno de la ciudad.

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Según la información proporcionada por la Comisaría Provincial, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado sábado, 14 de noviembre, cuando los agentes fueron alertados de una pela en un local.

Cuando los agentes llegaron a las inmediaciones, pudieron comprobar como dos varones estaban siendo retenidos por el personal de seguridad del establecimiento. Estos manifestaron a los gantes que ambos habían protagoniza un altercado violento en el interior y habían sido expulsados.

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En el mismo lugar los policías pudieron comprobar como había otro hombre que presentaba una importante hemorragia en la oreja derecha. La propia víctima manifestó que las lesiones se las había ocasionado de un mordisco uno de los varones que estaban retenidos, tal y como informan fuentes de comunicación de la Policía Nacional.

La víctima presentaba lesiones graves en la oreja derecha, además de la luxación de uno de los hombros, por lo que fue trasladado al hospital.

Dados estos hechos, y tras las pesquisas llevadas a cabo por parte de los agentes, se procedió a la detención del presunto agresor como responsable de un delito de lesiones.