La XLII San Silvestre Salmantina 2026: fechas, novedades, recorrido y premios

La capital del Tormes ya tiene fecha para su esperada San Silvestre Salmantina 2026. El próximo 27 de diciembre, la XLII edición reunirá en la ciudad a miles de personas que recorrerán sus calles en pro de la Navidad, la solidaridad y la salud, tres pilares básicos que convertirán esta cita en una jornada muy especial.

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Cómo destaca el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, "la ‘Sansil’ ha supuesto la entrada en el mundo del deporte para muchos salmantinos, inscribiéndose por primera vez por diversión y convirtiéndose en 'runners' meses después". Por otro lado, cabe destacar que está prueba refuerza Salamanca como destino de turismo y deporte, poniendo “en valor el patrimonio histórico de la ciudad, además de convertir esta carrera en un escaparate cultural y deportivo del turismo de Salamanca”.

Entre las grandes novedades está el recorrido de la propia prueba, en el que se modifica el trayecto para ser realizado en sentido inverso. Los corredores partirán desde el paseo de San Antonio, pasando por Canalejas, glorieta Ciudad de Brujas, Rector Esperabé y San Pablo. Además, se añaden lugares emblemáticos la Rúa Mayor, la plaza de Anaya, el entorno de las catedrales, la calle Tentenecio y la plaza de Juan XXIII. Además, la carrera rodeará la Plaza Mayor por su interior, flanqueada por el gran árbol navideño, y discurrirá también por la plaza del Liceo y la calle Toro.

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