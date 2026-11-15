La camiseta de Unionistas, presente en el homenaje de España a Jesús de Miguel

La selección española ha tenido un recuerdo especial para Jesús de Miguel, exdelantero de Unionistas fallecido el pasado 3 de noviembre.

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Los internacionales han posado este domingo, antes del encuentro frente a Inglaterra en el Metropolitano, con las camisetas de los clubes por los que pasó el futbolista.

Entre ellas estaba la elástica blanquinegra de Unionistas, con el dorsal 22, que ha mostrado Marc Cucurella.

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