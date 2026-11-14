Los jugadores de Unionistas protegen a Javi Medina: “Los que jugamos, somos nosotros”

El final del partido en Coria fue un mazazo para Unionistas. La imagen y el resultado del equipo volvieron a ser muy pobres fuera de casa y los locales golearon al equipo de Javi Medina por 4-2.

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Los aficionados charros desplazados a La Isla cantaron el “Medina, vete ya” de forma mucho más tibia que en Ávila. Algunos futbolistas negaban con la cabeza en el césped y otros, como Mikel Serrano, indicaban que ‘no’ con el dedo.

El más claro fue Álvaro Gómez. El salmantino, cuando los jugadores se acercaron a saludar a los aficionados, expresó a pleno césped a varios socios que “los que jugamos, somos nosotros”. Un gesto claro de uno de los capitanes sobre la confianza del vestuario sobre el entrenador Javi Medina.