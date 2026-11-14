Salamanca dice adiós a casi cinco siglos de historia: las clarisas dejan el convento del Corpus Christi

Salamanca pierde una de sus comunidades religiosas más antiguas. Las Hermanas Pobres de Santa Clara del monasterio del Corpus Christi dejarán la ciudad después de 486 años de presencia para trasladarse a Cantalapiedra, donde continuarán su vida contemplativa. Así lo ha anunciado la Diócesis de Salamanca.

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"Durante 486 años, generación tras generación de hermanas ha velado ante la presencia eucarística del Señor", recuerdan desde la Diócesis. Una historia que comenzó en 1540 y que ha estado marcada por la oración, la adoración eucarística y el vínculo con numerosas generaciones de salmantinos.

El destino de las religiosas será el monasterio del Sagrado Corazón de Jesús de Cantalapiedra, un lugar que tiene una relación muy especial con la comunidad salmantina. Fue fundado el 31 de mayo de 1920 por la venerable madre María Amparo del Sagrado Corazón, una religiosa que procedía precisamente del convento del Corpus Christi.

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De esta manera, las clarisas regresan a una comunidad que nació de su propia casa. "Lo que un día nació del Corpus nos acoge en esta nueva etapa", expresan las hermanas, que afrontan el traslado como una continuación de su vocación contemplativa.

El monasterio del Corpus Christi fue fundado en 1540 por Cristóbal Suárez de Acebo, tesorero del emperador Carlos I, y su esposa, Juana de Solís. A lo largo de su historia también atravesó momentos difíciles. En el siglo XIX llegó a ser suprimido por la escasez de religiosas y sus dependencias se utilizaron como cuartel de la Guardia Civil. Décadas después, buena parte del edificio fue demolida para construir viviendas, aunque se conservaron la iglesia y su característica fachada plateresca.

Otra despedida religiosa en Salamanca La marcha de las clarisas del Corpus Christi se suma a otras salidas de comunidades religiosas que ha vivido Salamanca en los últimos años. En 2018, las clarisas de las Úrsulas abandonaron su convento después de cinco siglos de presencia, mientras que en 2019 hicieron lo mismo las religiosas del Real Monasterio de Santa Clara, cuyos orígenes se remontaban al siglo XIII.

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