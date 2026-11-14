Centros de Salamanca se suman al proyecto europeo 'Increbe-EDU' para impulsar la creatividad

La provincia de Salamanca participa en el proyecto europeo de cooperación educativa Increbe-EDU, una iniciativa coordinada por la Consejería de Educación que une a diez centros escolares de Castilla y León, repartidos entre Salamanca, Ávila, León, Valladolid y Zamora, con otros diez de las regiones Norte y Centro de Portugal. El objetivo es reforzar la motivación del alumnado a través de la creatividad, la inclusión y el bienestar emocional para prevenir el abandono escolar temprano.

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El programa, que celebró su reunión de lanzamiento los pasados 5, 6 y 7 de noviembre con 40 docentes implicados, concentrará el grueso de su actividad en el curso 2026-2027. Los centros salmantinos trabajarán por parejas con escuelas portuguesas para diseñar experiencias conjuntas, compartir metodologías y desarrollar actividades en torno a las artes, la expresión emocional y el patrimonio cultural.

Además de encuentros, visitas e intercambios lingüísticos para los estudiantes de ambos países, la iniciativa incluye formación presencial y en línea para el profesorado y estancias de observación entre colegios.