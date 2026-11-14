El Ayuntamiento de Salamanca impulsa el juego limpio en una nueva jornada de los Juegos Escolares

El Ayuntamiento de Salamanca ha reafirmado su compromiso con los valores deportivos mediante la lectura simultánea de un manifiesto en todas las competiciones del Programa Municipal de Juegos Escolares. El acto central, celebrado en el pabellón Río Tormes, ha contado con la participación de la concejala de Deportes, Almudena Parres, acompañada por un jugador, un árbitro, un entrenador y un familiar para representar a todos los colectivos implicados.

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El texto leído ha hecho un llamamiento al respeto, la empatía y la convivencia, instando a erradicar cualquier conducta antideportiva tanto en la pista como en las gradas. En este sentido, el manifiesto ha recordado a familias y público la importancia de dar un buen ejemplo a los menores, subrayando que "lo más importante no es el marcador, sino cómo tratamos a los demás".

Como cierre, el consistorio ha presentado el cartel 'Soy deportista, juego limpio', que se instalará de forma permanente en todas las instalaciones municipales.