Excarcelan a un hombre atrapado en su coche tras sufrir una salida de vía en Babilafuente

Un accidente de tráfico ha movilizado a los servicios de emergencia durante la mañana de este sábado en Babilafuente.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, un coche habría sufrido una salida de vía en el kilómetro 6 de la carretera SA-810 y su ocupante, un hombre de unos 40 años, habría quedado atrapado en el interior del vehículo.

Salida de via Babilafuente

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Los servicios de emergencia habrían recibo el aviso a las 11:37 horas y el alertante, aseguran estas mismas fuentes, habría comunicado que el varón se encontraba consciente, aunque no podía abandonar el turismo tras el accidente.

Salida de vía Babilafuente

La situación ha obligado a movilizar a los bomberos de la Diputación de Salamanca, cuyos efectivos han procedido a la excarcelación del varón, además de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha desplazado recursos hasta el lugar para atender al afectado entre ellos, un helicóptero medicalizado.