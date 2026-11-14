Un camión atropella a un peatón en la avenida de Lasalle y un coche arde en la A-50 durante la madrugada de este sábado en Salamanca

La noche de este pasado viernes, así como la madrugada de este sábado, han dejado tras de sí intervenciones policiales y de emergencia.

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La más aparatosa tuvo lugar en la avenida de Lasalle, donde un camión atropelló a un peatón a las 22:00 horas. Por el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre lo sucedido ni sobre el estado de la víctima.

Por su parte, la madrugada tampoco dio tregua. En torno a las 3:15 horas, un vehículo que circulaba por la A-50 comenzó a echar chispas y obligó a movilizar a los bomberos de la Diputación de Salamanca. El incidente, han confirmado fuentes oficiales, se saldó sin heridos.

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