El 40 % de la población reclusa en Castilla y León sufre problemas de salud mental ante la falta de médicos y recursos especializados

La atención a la salud mental en los centros penitenciarios de Castilla y León atraviesa una situación crítica. Según los últimos datos manejados por Comisiones Obreras (CCOO), cerca del 40 % de la población reclusa en la comunidad podría padecer algún trastorno mental, una cifra alarmante frente a la grave escasez de profesionales y dispositivos especializados.

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El sindicato advierte de que este déficit no solo vulnera el derecho a la salud de los internos, sino que compromete la convivencia y la seguridad laboral de los trabajadores.

El centro penitenciario de Topas ilustra a la perfección esta crisis, operando en abril de 2026 con apenas dos médicos de los nueve contemplados en su plantilla para atender a casi 1.300 reclusos.

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