(4-2) Otro bochorno de Unionistas a domicilio

Lejos del Reina Sofía, Unionistas es un equipo anticompetitivo. Lo demuestra el 4-2 recibido en Coria y lo demuestra el punto sumado de dieciocho posibles a domicilio (incluida la eliminación copera en Ávila).

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El once titular charro estuvo formado por Daza en la meta; Morer, Diego Caballo, Mikel Serrano y Gorka Rivera en defensa; Arnau Casas, Luis Alcalde y Gonzalo Pastor en la medular; y con Willy, Álvaro Gómez y Pau Ferrer en ataque.

A los seis minutos se adelantó el equipo local. Saque de esquina, Toper liberado para disparar cerrado en el pico del área y Mikel Serrano que toca lo justo para superar, de forma involuntaria, a Daza.

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El tanto en contra le hizo mucho daño a Unionistas. Los charros tardaron en levantarse del golpe y Pau Ferrer tuvo el empate a los veinte minutos de encuentro, pero su chut se fue alto.

El Coria no fue tan bondadoso. Una conducción desde campo propio de los locales, con la pasividad de la defensa charra, acabó con un disparo a placer de Iván Ramos para marcar el 2-0.

En el tramo final de la primera mitad, los charros rondaron el 2-1 con varios remates de Mikel Serrano, el más intenso de los blanquinegros, que se topó con el travesaño en el descuento.

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El Coria comenzó mejor la segunda mitad, pero fue Unionistas el que golpeó con un centro de Morer desde la derecha y un cabezazo de Pau Ferrer al fondo de la red.

Sin embargo, cuando más debía creer Unionistas en la igualada, fue el Coria el que quiso el partido. Concretamente Rai Rosa, su entrenador. Sus dos primeros cambios, Morcillo y Rafa Núñez, marcaron el 3-1 y el 4-1 de forma consecutiva. Bochorno absoluto de Unionistas en La Isla.