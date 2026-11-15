Al Salamanca CF UDS se le abre la puerta hacia el primer puesto en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS tiene la opción de ser líder de su grupo en Segunda RFEF este miércoles. El equipo dirigido por Iker Muniain recupera el choque aplazado ante el Atlético Albacete en el estadio Helmántico (miércoles a las 20:30 horas).

Los charros son quintos, con 19 puntos, y están a dos del Conquense y el filial del Atlético de Madrid C. Por lo tanto, si el Salamanca CF UDS es capaz de ganar al filial del Albacete se colocará en puestos de ascenso directo a Primera RFEF.