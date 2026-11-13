Iker Muniain reconocía la superioridad del Celta de Vigo en el estadio Helmántico, pero también extraía cosas positivas del partido de sus futbolistas.

Publicidad Publicidad

Valoración. “Lógicamente uno siempre espera cosas positivas, sobre todo antes de que se inicien los partidos. Somos conscientes de la dificultad que conllevaba el partido. Siempre imaginas y piensas que vas a estar en el partido y no ha sido el caso. Nos hemos ido con una diferencia de goles muy grande al descanso. Han sido superiores; las categorías están por algo”.

Mensaje al descanso. “El mensaje ha sido que había que jugar los 45 minutos que quedaban y que hay que tener dignidad y orgullo para jugar hasta el final. No hay nada que reprochar a los futbolistas. Nos hemos visto superados en todas las facetas”.

Publicidad Publicidad