Iker Muniain reconocía la superioridad del Celta de Vigo en el estadio Helmántico, pero también extraía cosas positivas del partido de sus futbolistas.
Valoración. “Lógicamente uno siempre espera cosas positivas, sobre todo antes de que se inicien los partidos. Somos conscientes de la dificultad que conllevaba el partido. Siempre imaginas y piensas que vas a estar en el partido y no ha sido el caso. Nos hemos ido con una diferencia de goles muy grande al descanso. Han sido superiores; las categorías están por algo”.
Mensaje al descanso. “El mensaje ha sido que había que jugar los 45 minutos que quedaban y que hay que tener dignidad y orgullo para jugar hasta el final. No hay nada que reprochar a los futbolistas. Nos hemos visto superados en todas las facetas”.
Planteamiento de partido. “No a todas las zonas, habíamos planteado un partido emparejando la formación que ellos tienen. Es cierto que en algún momento también habíamos jugado con línea de tres. En sus reinicios queríamos ir muy fuertes a presionarles a mano a mano. Cuando vamos de verdad, solemos robar. Hemos ido y desde esas zonas no creo que nos hayan dañado mucho. Habíamos hablado de no ir en bloque medio, porque sí creíamos que para nosotros defensivo y ellos en zona de creación, eran muy peligrosos. También quisimos un bloque bajo y ser agresivos en los duelos individuales. Pero el mérito del rival, con la calidad que tienen y la precisión, son de mucha diferencia”.