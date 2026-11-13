El Celta desconvoca a dos canteranos para evitar una alineación indebida ante el Salamanca CF UDS

El Celta de Vigo anunciaba una nueva convocatoria para el partido en el estadio Helmántico cerca de las diez de la noche. El cuadro gallego explicaba que los canteranos Capdevila y Quique Ribes se caían de la convocatoria por sanción, una vez consultada la RFEF.

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El motivo es que ambos futbolistas tienen ficha del filial y sufren una sanción por acumulación de amonestaciones. Por ello, tendrán que cumplir el encuentro de castigo con el Celta Fortuna y hasta entonces no podrán jugar con el primer equipo celeste.

Claudio Giráldez cuenta con 21 futbolistas para la cita de esta noche en el estadio Helmántico ante el Salamanca CF UDS.