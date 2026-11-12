Claudio Giráldez: “Jugamos contra un equipo que está en muy buena dinámica, un campazo”

“Arrancamos una nueva competición con la que estamos muy ilusionados”, explica Claudio Giráldez. El entrenador del Celta atiende al club en la víspera del duelo copero ante el Salamanca CF UDS.

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El técnico del equipo celeste explica cómo ha sido su convocatoria: “Un motivo por el que ilusiona la Copa es por ver caras nuevas. Hay una parte de obligatoriedad por la baja de cinco jugadores más Cáceres y luego Radu e Moriba por molestias. Rueda y Javi se tuvieron que salir en el descanso. Incorporamos muchos jugadores con ficha Fortuna”.

Respecto al Salamanca CF UDS, Claudio Giráldez pone en preaviso a sus futbolistas. “Jugamos contra un equipo que está en muy buena dinámica, un campazo. Y con muchas ganas de ganar y tener buenas sensaciones e irnos a ese mini parón con alegría”, asegura el entrenador del Celta.