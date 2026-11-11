Asier Domínguez, baja entre seis y ocho semanas

Mala suerte para Asier Domínguez. El máximo goleador del Salamanca CF UDS se perderá entre seis y ocho semanas debido a una fractura en la base del quinto metatarsiano.

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"Desde el Salamanca UDS queremos trasladar todo nuestro apoyo y ánimo a Asier, deseándole una buena recuperación y esperando poder verle de nuevo sobre el césped lo antes posible", indican desde el club.

El golpe anímico también es muy fuerte debido a perderse el encuentro de este viernes entre el Salamanca CF UDS y el Celta de Vigo, de Primera División, en el estadio Helmántico.