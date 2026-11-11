Más de 8.500 entradas vendidas para el Salamanca CF UDS - Celta

El Salamanca CF UDS ha anunciado a primera hora de la tarde de este miércoles que ya ha superado las 8.500 entradas vendidas para el encuentro de Copa del Rey ante el Celta de Vigo. El choque dará inicio a las 21 horas en el estadio Helmántico.

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El conjunto dirigido por Iker Muniain llega como colíder de la tabla en Segunda RFEF y con el impulso de dos victorias seguidas en el descuento. Ahora, sueña con tumbar a un Primera División en el estadio Helmántico.

El Celta viajará el mismo día del partido hasta Salamanca y lo hará en autobús. El equipo de Claudio Giráldez descansará unas horas antes del choque y se vestirá de corto para jugar en el Helmántico.