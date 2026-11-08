(1-3) El Salamanca CF UDS se abona a las victorias en el descuento

El Salamanca CF UDS volvió a matar el partido cuando más le gusta: en el descuento. Los charros ganaron por 1-3 en Ávila a pesar de entrar al minuto 90 con empate en el marcador. Los goles de Urki y Asier en el tiempo extra dan los tres puntos al Salamanca CF UDS.

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El once titular de Muniain estuvo formado por Unai Ayala en portería; Ucin, Rivas, Murua y Levrand en la defensa; Cristeto, Urki y Alsua en la medular; y con William, Óscar León y Kelechi en ataque.

A los nueve minutos de encuentro, el colegiado detuvo el partido para recordar al fallecido Jesús de Miguel. Y solo dos minutos después, el Real Ávila se ponía por delante en el marcador con un gol de Molina.

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El Salamanca CF UDS se activó tras el 1-0 y Alsua estuvo a punto de empatar, pero su disparo se topó con el poste. Antes de la media hora de partido, el equipo charro ya había empatado en un centro cerrado de Urki que tocó lo justo Kelechi para poner el 1-1.

El regreso de los vestuarios dejó una gran parada de Unai Ayala en el mano a mano para evitar el tanto abulense. A la hora de partido, Muniain movió ficha con un triple cambio con la entrada de Eguaras, Sanvi y Caramelo.

El tramo final de partido fue abierto. Unai Ayala volvió a meter una gran mano para evitar el gol del Real Ávila y Alsua se encontró con el meta local en una clarísima ocasión.

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Si de algo sabe el Salamanca CF UDS es de ganar en los últimos minutos, en la ‘zona Cesarini’. Si la pasada semana el honor lo tuvo Caramelo, en esta ocasión fue Urki el que marcaba el tanto de la victoria en el tiempo de descuento y ponía el 1-2 en el marcador.