William de Castro pone el listón al Salamanca CF UDS: “Es un club que tiene que ascender como sea”

William de Castro es uno de los fichajes más rentables del Salamanca CF UDS esta campaña. El extremo ha tomado las riendas del gol y también pone el listón lo más alto posible en los objetivos del club durante la temporada.

Publicidad Publicidad

Buen arranque de temporada en lo personal. “Lo tenía clarísimo en que quería venir a un club como este. Es un buen arranque personal y grupal. Estamos haciendo una temporada magnífica. Que un jugador tenga confianza es lo más importante del fútbol porque te salen las cosas y haces mejores actuaciones”.

Los consejos de Muniain. “Es un perfil de posición similar al mío. Me da mucha libertad con balón por si quiero jugar por dentro o por fuera, que encare, que me asocie, que llegue al área, que chute a puerta y que disfrute en el césped”.

Publicidad Publicidad

El partido ante el Real Ávila. “Sabemos que es un derbi y va a ser un partido especial, con un plus más que en un partido normal. Hemos preparado la semana lo mejor posible y queremos traer los tres puntos a Salamanca”.

El Celta en la Copa del Rey. “Si te soy honesto, sí es verdad que te lo recuerda todo el mundo, pero de cara al club y al vestuario vamos al día a día”.

¿Cuál es el objetivo del vestuario? “Estás en un club en el que estás casi obligado a ascender. Ojalá hacerlo líder. Si no, es un club que tiene que ascender como sea y volver a donde se merece”.