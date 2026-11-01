(1-0) La fe de Caramelo le da el triunfo al Salamanca CF UDS en el último segundo

La fe de Caramelo. Siempre la fe de Caramelo. El salmantino dio los tres puntos al Salamanca CF UDS en la última jugada del partido ante la Gimnástica Segoviana y dio una gran alegría a los seguidores en el estadio Helmántico con el 1-0.

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El once titular de Muniain estuvo formado por Álvaro Jiménez en portería; Ucin, Imanol, Murua y Levrand en la defensa; Eguaras, Urki y Alsua en la medular; y con William, Óscar León y Kelechi en ataque.

Desde el inicio quedó claro que la Gimnástica Segoviana no tendrían ningún reparo en dejarle el balón al Salamanca CF UDS y Urki tuvo la primera ocasión del choque. En el minuto 22, el colegiado señalaba fuera de juego de Kelechi y le privaba del 1-0.

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La Gimnástica Segoviana se estiraba también y probaba los guantes de Álvaro Jiménez. Al descanso se llegó con un remate al palo de Urki tras un cabezazo de Kelechi.