Un incendio en el municipio de Lagunilla moviliza a los bomberos

A las 14:07 horas de este domingo 1 de noviembre, la plataforma de la Junta de Castilla y León INFORCYL ha alertado de un incendio originado en el municipio salmantino de Lagunilla.

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Aunque las causas del fuego se encuentran en investigación, hasta el lugar se han trasladado un total de diez medios, que actualmente trabajan en la extinción del incendio.

Entre estos medios, se encuentran un agente medioambiental, una cuadrilla terrestre, un camión autobomba, un Equipo de Lucha contra Incendios Forestales y un helicóptero.

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