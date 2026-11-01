Un amplio dispositivo de la Policía Nacional actúa en Castilla y León contra los llamados ‘hurtos amorosos’

Un dispositivo especial de la Policía Nacional se está llevando a cabo desde este pasado mes de octubre en el territorio de Castilla y León. El objetivo de este operativo se centra principalmente en prevenir los delitos de ‘hurto amoroso’, así como a la detección y detención de los presuntos autores. Fruto de este dispositivo policial se han efectuado más de 100 controles policiales, se ha identificado a más de 70 personas y se ha detenido a un total de ocho.

Publicidad Publicidad

Ante el incremento de hechos denunciados de este tipo en la comunidad, diferentes unidades policiales están colaborando en este amplio dispositivo, desplegado en todas las provincias de Castilla y León. En concreto, los agentes están trabajando en todas aquellas localidades con presencia de la Policía Nacional.

Para más detalle, este operativo está consistiendo, en primer lugar, en la realización de controles preventivos en distintos puntos de las ciudades para la detección y detención de los grupos criminales que habitualmente se dedican a este tipo de delito. Cabe destacar que, según explican desde la Policía Nacional, los delincuentes suelen ser bandas itinerantes que se desplazan por todo el territorio nacional.

Publicidad Publicidad

Además, también está actuando un amplio grupo de agentes vestidos de paisano, que están haciendo una labor de vigilancia en las calles para detectar a los criminales antes de que cometan los delitos, o en el momento en el que abordan a sus víctimas.

Por último, desde Participación Ciudadana de la Policía Nacional se están impartiendo charlas en asociaciones de vecinos y residencias de mayores para advertir a los ancianos, público objetivo de este tipo de robos, de cómo pueden evitar caer víctimas de estos hurtos, y en cualquier caso de la necesidad de denunciarlos.